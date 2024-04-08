Токсиколог Кутушов рассказал, какие цветы несут опасность аллергикам

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Аллергикам точно не стоит дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер и лилий, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-токсиколога Михаила Кутушова.

Он напомнил о начале периода цветения растений, который несет не только красоту, но и большую опасность для аллергиков. Среди симптомов выделяют чешущиеся глаза и нос, чихание, а также сухой кашель.

Как утверждает эксперт, в пыльце лилий содержатся аллергены, вызывающие кашель, заложенность носа и прочие симптомы. Ромашка же может стать причиной тяжелой анафилаксии – острая аллергическая реакция, опасная для жизни. Также под запрет подпадают чаи, примочки, отвары и даже кремы, добавил Кутушов.

Георгины и гипсофилы также не стоит дарить особо чувствительным к пыльце, уточнил врач. Данные цветы обладают легкой и обильной пыльцой, которая быстро поднимается в воздух и оседает на разных поверхностях. Это может вызвать как чихание, так и анафилаксию.

Токсиколог отметил, что в последнее время в букеты все чаще стали добавлять злаки, например пшеницу. Однако такой декор способен сформировать перекрестные реакции.

Вызывать аллергическую реакцию могут также астры, хризантемы, герберы и домашняя герань, продолжил Кутушов. Их аллергенность зависит от многих факторов. Например, острый тип реакции возникает при воздействии пыльцы на слизистые глаз, верхних и нижних дыхательных путей.

Кроме того, по заверению врача, аллергию может спровоцировать не только пыльца, но и сок растения, и даже почва, которую иногда используют при оформлении композиции, а также удобрения, применяемые при выращивании.

Ранее иммунолог Анатолий Балу рассказал, как защититься от пыльцевой аллергии. При ней необходимо соблюдать особую гигиену, отметил эксперт. Например, после каждого выхода из дома важно очищать глаза и нос солевым раствором. По словам иммунолога, именно изотонический раствор из соли эффективно очищает слизистые, подпитывает их и помогает восстановиться.