Метеоролог рассказал о погоде в Москве

В воскресенье, 10 апреля, дневная температура воздуха в Москве составит плюс 8–9 градусов, что является абсолютно точным попаданием в климатическую норму. По статистике предыдущих лет, именно такая температура наблюдается в столице в первой половине апреля.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшее время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.