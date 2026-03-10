Форма поиска по сайту

10 марта, 07:45

Общество

Специалисты предупредили москвичей об опасности передозировки витаминами

Многие москвичи для улучшения самочувствия и настроения пьют витамины. Но специалисты предупреждают, что передозировка витаминами опасна. Длительный прием комплексов может нанести вред здоровью. При передозировке может появиться сухость кожи и даже выпадение волос.

Особенно опасно бесконтрольно принимать добавки беременным женщинам и тем, кто планирует беременность. Высокие дозы витамина A связаны с риском для плода. Биотин в высоких дозах может искажать лабораторные анализы, включая гормоны, что затрудняет диагностику других заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наиль ГубаевПолина Брабец

