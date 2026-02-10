Видеозапись с применением силы к ребенку в частном детском саду Москвы появилась в Сети

Воспитательница в частном детском саду Москвы силой укладывала спать ребенка. Видео с инцидентом появилось в Сети. С кадрами ознакомили маму воспитанника. Сейчас женщина уволена. Работодатель утверждает, что она ранее проходила полиграф на предмет склонностей к психологическому и физическому насилию.

Как пояснил адвокат Николай Кошман, в действиях воспитательницы усматривается состав статьи 156 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, связанное с жестоким обращением. Санкция статьи – до 3 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.