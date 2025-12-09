Форма поиска по сайту

09 декабря, 20:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 декабря

Снег пошел на юге Москвы

"Миллион вопросов": юрист рассказала, могут ли забрать квартиру из-за долгов по ЖКУ

В компании Gran Re рассказали, как готовят сыр

"Вопрос спорный": можно ли использовать детей в создании контента для соцсетей

До 3 сантиметров снега может выпасть в Москве

"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

Московские 11-классники начали сдавать тренировочные работы в форме ЕГЭ

Снегопад накроет Москву вечером 9 декабря

Путин наградил медалями "Золотая звезда" военных за подвиги в зоне СВО

Непогода скоро придет в Москву. Осадки должны появится в городе после 22:00. К утру среды, 10 декабря, ожидается до трех сантиметров снега.

На всех турникетах столичного метро и МЦК теперь доступен проход по биометрии. Сервис также подключен на причалах регулярного речного транспорта, нескольких станциях МЦД и в "Аэроэкспрессе". А до конца следующего года турникеты с биометрией планируют установить на всех станциях МЦД.

С 13 декабря новые выделенные полосы в Москве появятся на улицах Авиамоторная, Ботаническая, Кастанаевская, а также в проезде Серебрякова, на Семеновской площади и на улице Каменка в Зеленограде. Водителям необходимо следить за дорожными знаками и соблюдать новые правила движения по этим участкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

