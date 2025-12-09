Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 декабря

Непогода скоро придет в Москву. Осадки должны появится в городе после 22:00. К утру среды, 10 декабря, ожидается до трех сантиметров снега.

На всех турникетах столичного метро и МЦК теперь доступен проход по биометрии. Сервис также подключен на причалах регулярного речного транспорта, нескольких станциях МЦД и в "Аэроэкспрессе". А до конца следующего года турникеты с биометрией планируют установить на всех станциях МЦД.

С 13 декабря новые выделенные полосы в Москве появятся на улицах Авиамоторная, Ботаническая, Кастанаевская, а также в проезде Серебрякова, на Семеновской площади и на улице Каменка в Зеленограде. Водителям необходимо следить за дорожными знаками и соблюдать новые правила движения по этим участкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

