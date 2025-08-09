Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 14:15

Общество

Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

МЧС предупредило о дождях с грозами в Москве 9 августа

"20 минут": сновидения

"Шоу Проверка": чебуреки

Нейросеть Алиса сгенерировала образ для прогулки под дождем

Подростки начали предлагать протирку фар авто на проезжей части

Московское лето приобретет параметры субтропического климата

В словаре РАН закрепили написание 657 новых слов

Минцифры предложило ввести сим-карты для детей до 14 лет

Знаменитый охранник аэропорта Внуково стал моделью

В Музее Победы на Поклонной горе приняли присягу военнослужащие молодого пополнения 154-го отдельного Преображенского полка. Именно он обеспечивает проведение военных парадов, а также государственных мероприятий, в которых участвуют первые лица государства.

Церемония прошла в Зале Славы музея. Более 200 военнослужащих дали торжественную клятву на верность Родине. Мероприятие завершилось выступлением почетного караула Преображенского полка. Подразделение показало мастер-класс строевых элементов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика