Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе приняли присягу военнослужащие молодого пополнения 154-го отдельного Преображенского полка. Именно он обеспечивает проведение военных парадов, а также государственных мероприятий, в которых участвуют первые лица государства.

Церемония прошла в Зале Славы музея. Более 200 военнослужащих дали торжественную клятву на верность Родине. Мероприятие завершилось выступлением почетного караула Преображенского полка. Подразделение показало мастер-класс строевых элементов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.