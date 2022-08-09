Треть россиян согласны на понижение зарплаты ради удаленной работы – опрос

Более трети россиян согласны на понижение зарплаты ради того, чтобы работать удаленно. Это результаты опроса сервиса Superjob.

В деньгах готовы терять 5–10%. Это как компенсация за удобный график, отсутствие расходов на дорогу и еду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.