В РФ могут ужесточить требования к выдаче лицензии на оружие

Фото: телеграм-канал Baza
Законопроект об ужесточении требований к выдаче разрешительных документов на оружие, а также расширении оснований для их аннулирования, внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Как отметили авторы инициативы, в настоящее время одним из оснований для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия и ее аннулирования является факт повторного совершения ряда административных правонарушений в течение года до окончания срока, во время которого человек считается подвергнутым административному наказанию.
К подобным правонарушениям относятся посягательство на общественный порядок, нарушение правил охоты, а также нарушения в сфере оборота наркотиков.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что временной промежуток между первым и повторным правонарушениями в большинстве случаев превышает указанный период.
Внесенный законопроект предусматривает отказ гражданину в получении лицензии на оружие при однократном привлечении к административной ответственности за совершение перечисленных правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России.
Документ подразумевает, что лицензию на приобретение оружия выдавать не будут, если силовым структурам известно о причастности человека к организованной преступной группе. Таким же основанием является намерение лица использовать оружие в противоправных целях.
Кроме того, отказ может последовать в случае признаков угрозы для государственной и общественной безопасности.
В РФ ужесточат правила получения лицензии на оружие
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