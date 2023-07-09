Будущие контрактники рассказали, почему они готовы пойти в зону СВО

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту, всех кандидатов ждут в едином пункте отбора на службу по контракту. Работа в нем организована по принципу одного окна, на месте можно подать документы, пройти собеседование и медкомиссию.

В центр на улице Яблочкова приезжают мужчины, желающие служить, не только из Москвы, но также из других регионов России.

По словам одного из посетителей пункта, он направляется в зону СВО из-за друзей, которые в данный момент находятся там. Он сказал, что готов помочь им. Другой мужчина отметил, что хочет подписать контракт так как является патриотом своей страны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.