Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 13:15

Общество

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 9 июня

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 9 июня

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"Утро": влажность воздуха в Москве составит 64% 9 июня

В Москве 9 июня прогнозируются ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 26 градусов, однако при осадках может опуститься до 24. Влажность будет повышенной – в среднем 64%.

Уже 10 июня москвичей ждет похолодание. Температура днем не превысит 21 градуса. Возможны небольшие дожди. На стабилизацию погодных условий потребуется несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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