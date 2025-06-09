Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 9 июня

В Москве 9 июня прогнозируются ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 26 градусов, однако при осадках может опуститься до 24. Влажность будет повышенной – в среднем 64%.

Уже 10 июня москвичей ждет похолодание. Температура днем не превысит 21 градуса. Возможны небольшие дожди. На стабилизацию погодных условий потребуется несколько дней.

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