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03 июня, 16:20

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Москвичам рассказали, как защитить права ребенка при оформлении сделок с недвижимостью

Москвичам рассказали, как защитить права ребенка при оформлении сделок с недвижимостью

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По оценкам специалистов, от 5 до 7 процентов сделок с недвижимостью содержат признаки нарушений, что создает риски их оспаривания. Особую сложность представляют случаи, когда участником сделки становится ребенок.

Какие документы необходимы для проведения сделок с недвижимостью с участием детей и кто может представлять их интересы? С какого возраста у ребенка появляется право на владение недвижимостью и может ли он самостоятельно подписать договор? Нужно ли выделять детям долю в квартире, купленной с использованием материнского капитала, и можно ли подарить недвижимость новорожденному? Зачем для проведения сделок привлекаются органы опеки и в каких исключительных случаях несовершеннолетние могут самостоятельно распоряжаться имуществом?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
  • заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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