Москвичам рассказали, как защитить права ребенка при оформлении сделок с недвижимостью

По оценкам специалистов, от 5 до 7 процентов сделок с недвижимостью содержат признаки нарушений, что создает риски их оспаривания. Особую сложность представляют случаи, когда участником сделки становится ребенок.

Какие документы необходимы для проведения сделок с недвижимостью с участием детей и кто может представлять их интересы? С какого возраста у ребенка появляется право на владение недвижимостью и может ли он самостоятельно подписать договор? Нужно ли выделять детям долю в квартире, купленной с использованием материнского капитала, и можно ли подарить недвижимость новорожденному? Зачем для проведения сделок привлекаются органы опеки и в каких исключительных случаях несовершеннолетние могут самостоятельно распоряжаться имуществом?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: