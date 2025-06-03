03 июня, 16:20События
Москвичам рассказали, как защитить права ребенка при оформлении сделок с недвижимостью
По оценкам специалистов, от 5 до 7 процентов сделок с недвижимостью содержат признаки нарушений, что создает риски их оспаривания. Особую сложность представляют случаи, когда участником сделки становится ребенок.
Какие документы необходимы для проведения сделок с недвижимостью с участием детей и кто может представлять их интересы? С какого возраста у ребенка появляется право на владение недвижимостью и может ли он самостоятельно подписать договор? Нужно ли выделять детям долю в квартире, купленной с использованием материнского капитала, и можно ли подарить недвижимость новорожденному? Зачем для проведения сделок привлекаются органы опеки и в каких исключительных случаях несовершеннолетние могут самостоятельно распоряжаться имуществом?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- начальник отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
- заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.