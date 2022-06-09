Эксперты рассказали, смогут ли производители зоотоваров из РФ заменить западные бренды

Большинство россиян тратят на содержание домашних животных 3–5 тысяч рублей в месяц. Таковы данные аналитиков Ozon.

За последнее время цены на зоотовары выросли. Некоторые привычные бренды вообще пропали с прилавков.

Смогут ли российские производители заменить западных конкурентов? И как выходят из положения владельцы магазинов?

