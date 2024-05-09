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09 мая, 18:30

Общество

Акцию "Бессмертный полк" провели онлайн и в офлайн-формате

Акцию "Бессмертный полк" провели онлайн и в офлайн-формате

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Акцию "Бессмертный полк" в 2024 году проходит без традиционного шествия, однако принять в ней участие можно онлайн и в офлайн-формате. Чтобы почтить память героев, портреты участников ВОВ выставляют в окнах домов, а также наклеивают на автомобили и одежду. Стены памяти с портретами фронтовиков появились также в школах, детских садах и вузах по всей России.

Поддержали акцию "Бессмертный полк" и за границей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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