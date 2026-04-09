Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве на Красную горку традиционно стартует свадебный сезон. Около 1,7 тысячи пар зарегистрируют брак с 16 по 19 апреля. Свадебные церемонии впервые пройдут в Музее шахмат, а в сам праздник молодоженов поздравят актеры.

"Сегодня москвички, столкнувшиеся с трудностями при планировании беременности, могут получить комплексную медицинскую помощь. Ее главное преимущество – персональный подход: для каждой пациентки врач становится личным проводником от первого обращения до успешного наступления беременности. Если проблемы остаются, пациентке сразу предоставляется возможность прибегнуть к вспомогательным репродуктивным процедурам – например, ЭКО. Доступность процедуры по полису ОМС в Москве с 2019 года выросла более чем в два раза: с 5 тысяч более чем до 10 тысяч. В этом году ее смогут пройти еще почти 12 тысяч жительниц столицы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 17 апреля по 17 мая в Москве пройдет первая в России выставка искусства в стенах больницы. Экспозицию "ВМЕСТЕ" разместили в новых корпусах онкоцентра в Сколкове. В пространстве разместятся более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников.