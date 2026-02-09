Москвичи пожаловались на проблемы со здоровьем после примерки вещей с маркетплейсов

Москвичи стали жаловаться на проблемы со здоровьем после примерки вещей, заказанных на маркетплейсах. Некоторые замечают красные пятна на голове, пояснице или ногах. Причем отметины со временем увеличиваются в размере и начинают чесаться.

По словам врачей, грибковые и бактериальные инфекции действительно могут передаваться через одежду и аксессуары, особенно если их примеряют без соблюдения гигиены. Специалисты рекомендуют с осторожностью подходить к примерке в пункте выдачи и стирать новые вещи перед ноской.

