Москвичи рассказали, вышли ли на работу в первый день после праздников

Началась самая короткая рабочая неделя этого года. Она продлится всего два дня. После длинных праздников многие взяли выходные на четверг и пятницу в счет отпуска.

Москва 24 проводит опрос в телеграм-канале и в сообществе в соцсети "ВКонтакте" о том, вышли ли москвичи на работу. Так 79% опрошенных рассказали, что идут на работу, а 21% респондентов ответили, что даже не пытаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

