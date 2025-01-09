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09 января, 11:30

Общество

Москвичи рассказали, вышли ли на работу в первый день после праздников

Москвичи рассказали, вышли ли на работу в первый день после праздников

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Началась самая короткая рабочая неделя этого года. Она продлится всего два дня. После длинных праздников многие взяли выходные на четверг и пятницу в счет отпуска.

Москва 24 проводит опрос в телеграм-канале и в сообществе в соцсети "ВКонтакте" о том, вышли ли москвичи на работу. Так 79% опрошенных рассказали, что идут на работу, а 21% респондентов ответили, что даже не пытаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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