ВОЗ не получала никаких сообщений о необычных вспышках заболеваний в Китае

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае. Об этом со ссылкой на пресс-релиз организации сообщает РИА Новости.

"Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями", – сообщили в ВОЗ.

Кроме того, там отметили, что китайские власти сообщили, что система здравоохранения не перегружена, и никаких экстренных заявлений или мер не принималось.

5 января управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса в стране. Результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус.

В связи с этим китайские врачи посоветовали соблюдать правила гигиены и здоровый образ жизни, носить маски в общественных местах и на протяжении процесса лечения, а также вакцинироваться.

В свою очередь, Роспотребнадзор РФ взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом. Профилактика метапневмовируса включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции, добавило ведомство.

