Психолог Мазанкина: первый рабочий день стоит начать с обмена впечатлениями с коллегами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый рабочий день после праздников стоит начать с обмена впечатлениями с коллегами. Это создаст дружелюбную атмосферу и поможет почувствовать себя частью команды, в беседе с RT рассказала психолог Елена Мазанкина.

"Избегайте негативных разговоров о прошедших праздниках. Это может подорвать ваш настрой и создать непродуктивную атмосферу. Вместо этого сосредоточьтесь на позитивных моментах, которые могут вас вдохновить и сгладить резкий переход между отдыхом и работой", – сказала Мазанкина.

По словам эксперта, поле обмена впечатлениями можно перейти к обсуждению задач, чтобы вернуться в рабочую атмосферу. Однако начать работу стоит с того, что не требует большой концентрации. Это поможет постепенно войти в ритм, пояснила психолог.

"При этом не откладывайте задачи на потом. Постарайтесь начать выполнение дел без промедлений, чтобы избежать накопления работы. Затем переходите к более сложным задачам", – добавила Мазанкина, подчеркнув, что при этом не стоит пропускать приемы пищи.

Как отметила эксперт, также стоит запланировать активный отдых после первого рабочего дня и в первые выходные после праздников.

В свою очередь, психолог Ольга Карпова напомнила, что резкое возвращение на работу после праздничных выходных может вызвать стресс.

"Такое состояние называется "послепраздничная хандра" и включает усталость, грусть, одиночество, сильные чувства ностальгии, разочарования или даже страха перед еще длительным зимним периодом", – приводит News.ru слова Карповой.

По ее словам, обычно такое состояние занимает несколько дней, а иногда – несколько недель. В таком случае нужно поразмышлять о причинах этого состояния и принять во внимание, что испытывать все эти чувства нормально, заключила психолог.

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