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09 января, 07:30

Общество

Новогодние праздники не повлияют на доходы москвичей

Новогодние праздники не повлияют на доходы москвичей

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Новогодние праздники не должны повлиять на доходы москвичей. По словам экспертов, работодатели обязаны выплатить сотрудникам месячную зарплату в полном объеме, включая все надбавки. Меньше обычного могут получить только те, у кого должность предполагает почасовую оплату.

Все эти правила прописаны в трудовом кодексе и в случае нарушения у владельцев компаний могут возникнуть серьезные проблемы с законом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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