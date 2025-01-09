Новогодние праздники не повлияют на доходы москвичей

Новогодние праздники не должны повлиять на доходы москвичей. По словам экспертов, работодатели обязаны выплатить сотрудникам месячную зарплату в полном объеме, включая все надбавки. Меньше обычного могут получить только те, у кого должность предполагает почасовую оплату.

Все эти правила прописаны в трудовом кодексе и в случае нарушения у владельцев компаний могут возникнуть серьезные проблемы с законом.

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