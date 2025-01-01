Врач Мухина назвала безопасную норму употребления колбасы

01 января, 08:20Общество
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Колбаса вредна для здоровья, поэтому есть ее лучше в небольшом количестве и не чаще двух раз в неделю. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Продукт имеет неидеальный состав, поэтому злоупотреблять им не стоит.
Кроме того, в продукте содержится много соли. Она повышает артериальное давление и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Во многих колбасах огромное количество жира и холестерина, который приводит к заболеванию сосудов, а также инфаркту и инсульту", – предупредила врач.
Ранее россиянам посоветовали удалять куриную кожу при приготовлении птицы, поскольку в ней содержится большое количество насыщенных жиров. В целом лучше не есть курицу с хрустящей корочкой. Гликация вызывает склеивание волокон коллагена и приводит к старению сосудов и кожи.