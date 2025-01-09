Нутрициолог рассказала, как выбрать полезный сухой завтрак

Завтрак определяет настроение и энергию на весь день. Среди популярных вариантов – сухие завтраки: хлопья, мюсли, подушечки и колечки. Нутрициолог Тамара Синько объяснила, как выбрать наиболее полезный продукт.

Эксперт советует отдавать предпочтение мюсли. Они содержат меньше сахара, особенно если в составе есть ягоды и цукаты. При выборе сухого завтрака стоит обращать внимание на состав: наличие нескольких видов злаков, сухофруктов и сушеных ягод будет плюсом. При этом продуктов с глюкозно-фруктозным сиропом, аспартамом и сукралозой лучше избегать.

Эксперт также рекомендует заливать мюсли кефиром или йогуртом, богатым пробиотиками, и советует употреблять их не чаще одного раза в неделю. Сухой завтрак может стать отличной заменой десерту, но не стоит есть его на голодный желудок.

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