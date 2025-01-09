Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезный сухой завтрак

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезный сухой завтрак

Российские туристы сообщили о массовых случаях инфекционных заболеваний в Индии и Китае

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 9 января

Самозанятым москвичам рассказали о новых правилах работы с отчетностью

"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 9 января

Новогодние праздники не повлияют на доходы москвичей

В России начнут присваивать звезды за качество услуг частным клиникам

В Москве работают 165 пунктов сбора елей

Москвичам рассказали, когда нужно выбрасывать елку

Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после праздников

Завтрак определяет настроение и энергию на весь день. Среди популярных вариантов – сухие завтраки: хлопья, мюсли, подушечки и колечки. Нутрициолог Тамара Синько объяснила, как выбрать наиболее полезный продукт.

Эксперт советует отдавать предпочтение мюсли. Они содержат меньше сахара, особенно если в составе есть ягоды и цукаты. При выборе сухого завтрака стоит обращать внимание на состав: наличие нескольких видов злаков, сухофруктов и сушеных ягод будет плюсом. При этом продуктов с глюкозно-фруктозным сиропом, аспартамом и сукралозой лучше избегать.

Эксперт также рекомендует заливать мюсли кефиром или йогуртом, богатым пробиотиками, и советует употреблять их не чаще одного раза в неделю. Сухой завтрак может стать отличной заменой десерту, но не стоит есть его на голодный желудок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМаксим ШаманинНика КараваеваЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика