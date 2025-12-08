В столице подвели итоги проекта Мосгордумы "Города-герои – города героев"

Накануне Дня героев Отечества в столичном парламентском центре прошла торжественная встреча и подведение итогов патриотического проекта Мосгордумы "Города-герои – города героев".

Акция в форме автопробега охватила 11 городов России и Белоруссии. Ее целью было прославление подвигов героев Отечества разных поколений. По просьбам участников патриотического проекта, а также жителей городов-героев, такие акции станут ежегодными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

