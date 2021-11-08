Привитые "Спутником V" россияне смогут получить европейский сертификат о вакцинации. Для этого нужна еще одна доза, но уже одобренного евросоюзом препарата. При наличии теста на антитела будут пускать в общественные места, в том числе в Австрии. Подобные инициативы озвучивают и в Италии.

В Европе много людей, привитых российской вакциной, но у них возникают проблемы с передвижением и работой. В Италии и Австрии много горнолыжных курортов. Их этой зимой оставлять без российских туристов не хотят.

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