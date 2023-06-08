Мария Киселева высоко оценила организацию работы пункта отбора контрактников

На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту. В одном месте кандидат может пройти и собеседование, и медосмотр, а также проконсультироваться со специалистами. Центр работает без выходных.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева посетила столичный пункт отбора. Она отметила, что деятельность сотрудников организована по принципу столичных МФЦ.

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