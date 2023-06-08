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Общество

Мария Киселева высоко оценила организацию работы пункта отбора контрактников

Мария Киселева высоко оценила организацию работы пункта отбора контрактников

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На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту. В одном месте кандидат может пройти и собеседование, и медосмотр, а также проконсультироваться со специалистами. Центр работает без выходных.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева посетила столичный пункт отбора. Она отметила, что деятельность сотрудников организована по принципу столичных МФЦ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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