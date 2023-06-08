14:40Общество
Путин пообещал написать письмо военнослужащим в зону СВО
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин пообещал написать письмо со словами поддержки бойцам в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
Российский лидер отметил, что на военнослужащих, которые выполняют свой долг, держится вся страна. Путин поговорил с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал об отправке писем от детей и ветеранов на фронт.
"Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем", – заявил Клычков.
На это Путин ответил, что с удовольствием напишет.
Ранее президент поговорил по телефону с участвовавшим в спецоперации бойцом, который вывел из-под обстрела своих сослуживцев. Речь идет о военнослужащем Юрии Желанове.
Он рассказал, что Путин интересовался его состоянием и медицинским обеспечением. По словам Желанова, Путин похвалил его и заявил, что боец будет представлен к высшей награде и к присвоению воинского звания.
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