Российские добровольцы проходят на полигонах в ЛНР расширенный курс обучения

Российские добровольцы проходят на полигонах в Луганской Народной Республике расширенный курс обучения. Занятия проходят не только по огневой, но и по инженерной подготовке. Бойцам также рассказывают о минно-взрывном деле и тактической медицине. Занимаются с ними инструкторы с большим опытом на передовой.

Отмечается, что именно на минно-взрывном деле инструкторы делают особый акцент, чтобы добровольцы могли себя максимально обезопасить, так как противник применяет самые разные мины и взрывные устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.