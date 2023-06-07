Депутат ГД Выборный отметил высокий уровень организации пункта отбора контрактников

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на контрактную службу. Он отметил хорошую организацию работы пункта.

"Мы увидели, что добровольцы могут крайне оперативно пройти весь цикл мероприятий, который связан с поступлением на военную службу по контракту, и оформить, подписать все требуемые документы здесь в одном месте, в одном центре", – отметил он.

По словам депутата, внутри пункта находятся все необходимые службы, работающие по принципу одного окна.

"Здесь работают люди с большим сердцем", – подчеркнул Выборный.

Во время посещения пункта он смог пообщаться с гражданами, пришедшими подписывать контракт. Он отметил их высокую мотивацию и желание связать жизнь с защитой Родины.

"Поскольку у меня 20-летний стаж службы в вооруженных силах, я со многими пообщался, и когда они отвечают на мой вопрос, что их сподвигло, у меня комок в горле и слезы на глазах. Это любовь к родным и близким, к нашей Родине, желание защитить элементарные права быть русским, обеспечить безопасность страны", – рассказал парламентарий.

Также Выборный поздравил врачей медкомиссии с предстоящим Днем медицинского работника, поговорил с ними, вручил благодарственные письма.

По его словам, пункт подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), что позволяет врачам из комиссии изучать анамнез каждого пришедшего москвича.

"Это значит, что будет максимально объективная информация по состоянию здоровья", – заключил депутат.

Ранее столичный пункт отбора на военную службу по контракту посещал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Он смог пообщаться с будущими контрактниками и высоко оценил уровень работы пункта.

Щитов также выразил признательность команде Сергея Собянина за организацию работы пункта. Он добавил, что остался под очень хорошим впечатлением.

Пункт находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, о его работе и условиях набора на контрактную службу все желающие могут узнать по телефону 117 или ознакомиться с подробностями на портале mos.ru.

С 4 апреля в мессенджере Telegram для желающих пойти на военную службу начал работать чат-бот. Он ответит на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки.



Будущие контрактники рассказали о своем желании защищать Родину