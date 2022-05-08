55 лет исполнилось со дня зажжения огня на Могиле неизвестного солдата

55 лет исполнилось со дня зажжения огня на мемориальном архитектурном ансамбле "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду. Пламя в 1967 году зажгли от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде и при помощи факела доставили в Москву.

С тех пор специалисты тщательно следят за техническим состоянием комплекса. Накануне 9 мая все еще раз проверяют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.