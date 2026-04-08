08 апреля, 15:20События
Организаторы "Тотального диктанта" рассказали об особенностях проведения акции в 2026 году
18 апреля в России и 54 странах мира пройдет ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант". Проверить свои знания по русскому языку сможет любой желающий. В этом году участники напишут текст, созданный писателем Алексеем Варламовым.
Какова география "Тотального диктанта"? На каких площадках пройдет акция в Москве? Как можно поучаствовать в тестировании онлайн? Чему будет посвящен текст диктанта? Какие еще проекты запланированы в рамках акции?
Об этом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" рассказали:
- директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков;
- председатель филологического совета Тотального диктанта, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов;
- профессор кафедры медиации и социального инжиниринга Южного федерального университета, руководитель проекта "Тот.Язык" и теста-квеста TruD фонда "Тотальный диктант" Инна Ковтуненко;
- координатор "Тотального диктанта" в Москве Валентина Белогривцева.