Роспотребнадзор предупреждает о раннем пробуждении клещей

С приходом тепла в Москве раньше времени проснулись клещи. Роспотребнадзор предупреждает, что сезон активности кровососущих начинается сразу после схода снежного покрова и может продлиться до октября.

Специалисты рекомендуют москвичам заранее позаботиться о защите: сделать прививку, использовать репелленты перед походом в лес и не забывать о защите домашних животных. Ветеринары советуют применять капли, спреи, ошейники или жевательные таблетки для профилактики укусов клещей у питомцев.

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