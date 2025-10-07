Россиянам рассказали, чем грозит привычка сидеть в соцсетях на работе

Привычка пользоваться соцсетями на рабочем месте может привести к дисциплинарному взысканию или даже увольнению. Это возможно, если в правилах компании запрещено использовать рабочий компьютер для личных целей.

По словам юриста Александра Хаминского, согласно Трудовому кодексу, сотрудник в рабочее время обязан выполнять только свои трудовые обязанности. Исключение делается только для профессий, где использование соцсетей входит в должностные функции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.