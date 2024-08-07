Москвичам рассказали, за сбор каких грибов могут наказать штрафом и лишением свободы

За сбор или уничтожение рядовки мацутакэ россиянам грозит штраф до одного миллиона рублей и до четырех лет лишения свободы. А за ее приобретение или продажу – 1,5 миллиона рублей штрафа и до пяти лет тюрьмы. Всего в список запрещенных к сбору грибов включили свыше 20 видов. Среди них – решеточник красный, рогатик пестиковый, грифола курчавая, шишкогриб хлопьеножковый и другие.

По мнению юристов, суровое наказание будет грозить тем, кто собирает запрещенные грибы в особо крупных масштабах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.