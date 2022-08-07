Российские военные ликвидировали крупный оружейный арсенал НАТО, поставленный для ВСУ. Всего было уничтожено 45 тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны.

Арсенал располагался в районе города Вознесенска Николаевской области. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.