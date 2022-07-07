В Москве показали коллекции современных дизайнеров. Их особенность в том, что в нарядах органично сочетаются модные аксессуары и традиционная российская культура, а также элементы народных промыслов.

Показ получил название "Россия.Горизонты", он состоялся в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу в рамках "Российской креативной недели". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.