"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В прямом эфире телеканала Москва 24 разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит". Гостем и наблюдателем лотереи стал народный артист РСФСР, актер театра и кино Геннадий Хазанов.

Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайловна, Аким, Андрей Викторович и Елена Владимировна.

Проверить, выиграли ли вы автомобиль, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Участвовать в розыгрышах могут все, кто с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. По пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей каждый будут разыгрывать раз в неделю: новые победители станут известны 14 июля.

Их определяют методом случайного выбора из всех, кто сделал прививку за предыдущую неделю. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте mos.ru.