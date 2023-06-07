Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 21:00

Политика

Синоптики заявили, что жара придет в столицу в июле

Синоптики заявили, что жара придет в столицу в июле

В столице выбрали лучшего кондитера

Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о стремлении защищать Родину

"Жизнь в большом городе": приемная кампания

Новости часа: 36 населенных пунктов затоплены в Херсонской области

Новости часа: Собянин рассказал, что городской выпускной в Москве пройдет 24 июня

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 8 июня

Минсельхоз рассказал, что делать при обнаружении в магазине отравленного напитка

Около 13% россиян продлят отдых на праздничных выходных за счет отгулов и отпусков

Власти Херсонской области примут комплекс мер во избежание вспышек инфекций

Синоптики заявили, что жара придет в столицу только в июле. Эксперты говорят, что лето в Москве "будет раскачиваться" почти весь июнь. Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни.

Владимир Путин прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он назвал происшествие варварской акцией киевских властей. Российский лидер заявил, что Украина с подачи своих западных кураторов делает опасную ставку на эскалацию боевых действий.

В Херсонской области после повреждения Каховской ГЭС подтоплено около 15 тысяч домовладений, об этом сообщают власти региона. В районе Голой Пристани и Алешек ожидается максимальный подъем воды. В трех округах затоплены 36 населенных пунктов.

Читайте также
обществопогодавластьполитикапроисшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика