Синоптики заявили, что жара придет в столицу только в июле. Эксперты говорят, что лето в Москве "будет раскачиваться" почти весь июнь. Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни.

Владимир Путин прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он назвал происшествие варварской акцией киевских властей. Российский лидер заявил, что Украина с подачи своих западных кураторов делает опасную ставку на эскалацию боевых действий.

В Херсонской области после повреждения Каховской ГЭС подтоплено около 15 тысяч домовладений, об этом сообщают власти региона. В районе Голой Пристани и Алешек ожидается максимальный подъем воды. В трех округах затоплены 36 населенных пунктов.