"Что для вас Победа": ветеран Екатерина Тутурова

"Что для вас Победа" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой подвиг совершили наши соотечественники.

Например, по мнению ветерана ВОВ, связиста Екатерины Тутуровой, первой победой было освобождение Шлиссельбурга. Это стало большим стимулом для всех ленинградцев и войск ленинградского фронта.

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