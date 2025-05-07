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Новости

07 мая, 13:00

Общество

"Что для вас Победа": ветеран Екатерина Тутурова

"Что для вас Победа": ветеран Екатерина Тутурова

"Что для вас Победа": ветеран Юрий Сенцов

"Что для вас Победа": ветеран Игорь Любимов

"Что для вас Победа": ветеран Василий Лагодин

"Что для вас Победа": ветеран Николай Кизинков

"Что для вас Победа": ветеран Сергей Киселев

"Что для вас Победа": ветеран Николай Иванов

"Что для вас Победа": ветеран Сергей Храмцов

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"Что для вас Победа" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой подвиг совершили наши соотечественники.

Например, по мнению ветерана ВОВ, связиста Екатерины Тутуровой, первой победой было освобождение Шлиссельбурга. Это стало большим стимулом для всех ленинградцев и войск ленинградского фронта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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