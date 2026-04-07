Половодье в Московском регионе проходит штатно. За сутки уровень воды в среднем поднимается на 7–11 сантиметров. В этом году процесс начался раньше обычного из-за резкого потепления.

Ситуацию на реках постоянно мониторят с помощью датчиков контроля подъема уровня воды. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что до конца недели погоду будет формировать циклон, который принесет холодный арктический воздух.

