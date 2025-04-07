07 апреля, 14:15Общество
Устойчивое потепление в Москве ожидается только на следующей неделе
В столице за сутки выпало более трети месячной нормы осадков – высота снежного покрова уже достигла 13 сантиметров и продолжает расти. Синоптики обещают устойчивое потепление не раньше следующей недели – тогда в Москву придет апрельский плюс.
До этого времени сохранятся ночные заморозки и вероятность осадков. Биологи также отмечают, что резкое похолодание может повредить уже распустившиеся весенние растения.
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