Девушка обнаружила в своем автомобиле устройство для слежки

Девушка обнаружила в своей машине устройство для слежки после уведомлений на iPhone. Телефон несколько раз предупреждал ее о том, что рядом перемещается чужое устройство – наушники Hook.

Сначала она не придала этому значения и решила, что речь может идти о гаджете соседей. Ситуация изменилась после того, как девушке попалось видео о том, что подобные гаджеты могут использовать для скрытого отслеживания. После этого она решила осмотреть автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

