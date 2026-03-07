07 марта, 10:00Общество
Девушка обнаружила в своем автомобиле устройство для слежки
Девушка обнаружила в своей машине устройство для слежки после уведомлений на iPhone. Телефон несколько раз предупреждал ее о том, что рядом перемещается чужое устройство – наушники Hook.
Сначала она не придала этому значения и решила, что речь может идти о гаджете соседей. Ситуация изменилась после того, как девушке попалось видео о том, что подобные гаджеты могут использовать для скрытого отслеживания. После этого она решила осмотреть автомобиль.
