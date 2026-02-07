За смех в офисе сотруднику может грозить выговор или даже увольнение. По словам экспертов, зависит это от того, в какой организации работает человек.

Например, в банках, кол-центрах или госструктурах шумное поведение может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины. Поводом для взысканий также могут стать беспорядок на рабочем месте и даже цветы, если они нарушают санитарные нормы или требования безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

