Нутрициолог рассказала, как выбрать шоколадные яйца

Нутрициолог Алина Лычагина рассказала, как выбрать шоколадные яйца. Она отметила, что важно оценить материал, из которого сделана упаковка продукта. По ее словам, лучше отдавать предпочтение пищевому пластику, так как он защищает от механических повреждений.

Эксперт также порекомендовала оценить внешний вид шоколадных яиц, они не должны мятыми. Для того, чтобы определить, какая игрушка внутри шоколадного яйца, эксперт посоветовала потрясти десерт. Если слышно, что в нем гремит несколько деталей, то с большой вероятностью внутри продукта пазлы, машинка или конструктор. Стук более крупной игрушки напоминает звук перекатывающегося стекла.

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