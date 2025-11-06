06 ноября, 11:30Общество
96% москвичей положительно оценили новогоднее оформление города
96% москвичей считают новогоднее оформление города привлекательным. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса среди жителей столицы старше 18 лет.
Согласно итогам исследования, 9 из 10 респондентов посещали новогодние локации. 93% опрошенных заявили, что городские огни и украшения помогают им почувствовать приближение Нового года, создавая особую праздничную атмосферу и настроение.
