96% москвичей положительно оценили новогоднее оформление города

96% москвичей считают новогоднее оформление города привлекательным. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса среди жителей столицы старше 18 лет.

Согласно итогам исследования, 9 из 10 респондентов посещали новогодние локации. 93% опрошенных заявили, что городские огни и украшения помогают им почувствовать приближение Нового года, создавая особую праздничную атмосферу и настроение.

