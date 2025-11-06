В России начала набирать обороты новая кредитная схема, когда банки повышают ставки клиентам в случае малейшего нарушения договора. Проценты по займу могут поднять, например, из-за отмены подписки на финуслуги или в случае просрочки даже на день.

Вернуть прежние условия после становится практически невозможно. Специалисты порекомендовали внимательно читать договор при его заключении. Первое, на что нужно обратить внимание, – является ли ставка по кредиту плавающей и может ли она меняться в зависимости от каких- либо условий.

