06 ноября, 07:30

Общество

В России начала набирать обороты новая кредитная схема

В России начала набирать обороты новая кредитная схема

В России начала набирать обороты новая кредитная схема, когда банки повышают ставки клиентам в случае малейшего нарушения договора. Проценты по займу могут поднять, например, из-за отмены подписки на финуслуги или в случае просрочки даже на день.

Вернуть прежние условия после становится практически невозможно. Специалисты порекомендовали внимательно читать договор при его заключении. Первое, на что нужно обратить внимание, – является ли ставка по кредиту плавающей и может ли она меняться в зависимости от каких- либо условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

