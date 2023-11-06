Павлины в московском зоопарке привлекают внимание публики к своему оперению

Павлины в московском зоопарке глубокой осенью привлекают внимание публики к своему оперению. Все дело в том, что сейчас у птиц смена сезона "наряда". Поэтому пернатый заботливо чистит перышки – перебирает каждое. Ведь все это разноцветное богатство сейчас зудит. Хотя, может, яркая птица таким образом просто готовится ко встрече с новыми посетителями зоопарка.

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