Новый законопроект о тишине может запретить шуметь с 23:00 до 07:00

В России рассматривают федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по уровню шума для всех регионов страны. Проект предполагает введение запрета на шум с 23:00 до 07:00, а также дневного тихого часа с 13:00 до 15:00.

Ограничения коснутся использования громкой техники, музыки и проведения ремонтных работ. В настоящий момент уровень шума регулируется санитарными нормами, которые различаются для разных помещений и времени суток.

