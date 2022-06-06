Более 15 тыс дополнительных рабочих мест создадут в столице – Ракова

Более 15 тысяч рабочих мест создадут в Москве для тех, кто находится под риском увольнения. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В апреле в городе запустили специальную программу помощи работодателям и горожанам. Центр занятости "Моя работа" уже отобрал 140 компаний, готовых принять дополнительно сотрудников. Эти организации получат субсидии и смогут частично компенсировать свои затраты, связанные с зарплатой, страховыми взносами и оснащением рабочего места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.