Иностранцы рассказали, как нашли новый дом в России и решили остаться

Солист балета Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко итальянец Марчелло Пелиццони приехал в Москву в 14 лет, чтобы учиться у лучших педагогов. Сначала он опасался, что русские окажутся холодными и закрытыми, но вместо этого нашел здесь душевность и гостеприимство.

В свою очередь, бразильский футболист Маринато Гильерме, 17 лет игравший за московский "Локомотив", планировал использовать Россию как трамплин в Европу, но влюбился в страну и в итоге получил гражданство. А итальянская певица Виво, прославившаяся кавером на песню "Ночь" Андрея Губина, переехала в Москву, оценив удобство цифровых сервисов и организацию жизни.

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