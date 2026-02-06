Молодожены смогут сыграть свадьбу у центральной колоннады дома графа Шереметьева в Москве

Молодожены смогут сыграть свадьбу в "Саду благодарности" больницы имени Склифосовского на фоне 8-метровой новогодней ели у центральной колоннады дома графа Шереметьева.

Уникальная церемония бракосочетания пройдет 26 февраля. Чтобы стать участником проекта, необходимо до 10 февраля прислать свою историю знакомства, после чего организаторы выберут одну пару с самым трогательным рассказом.

