На Москву надвигаются аномальные морозы до минус 25 градусов

На Москву надвигаются аномальные морозы, температура может опуститься до минус 25 градусов. Похолодание начнется уже в Рождественскую ночь, при этом всю неделю в столице будет идти сильный снег.

По прогнозу синоптиков, к Рождеству снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра, однако сильных морозов в праздник не ожидается. Климатолог Алексей Кокорин объясняет, что текущие аномалии происходят на фоне долгосрочного тренда на потепление, вызванного антропогенным воздействием на климат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.